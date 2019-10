Mamma Alessandra e la piccola Emma sepolte assieme: esaudito l'ultimo desiderio

Saranno sepolte assieme Alessandra Fornasier e la piccola Emma Moras: è questo l'unico desiderio espresso dai congiunti, come racconta Il Gazzettino, nell'organizzazione delle esequie della mamma di 28 anni e della sua piccina di sole 31 settimane che non sono sopravvissute a un tremendo malore che ha colto la donna venerdì scorso, mentre si trovava dalla suocera, a Nave di Fontanafredda (Pordenone).



La data del funerale non è ancora stata resa nota: si attendono i nullaosta sanitari, dal momento che non è stata aperta alcuna inchiesta giudiziaria essendo l'accaduto esclusivamente frutto del fato. È stato immediatamente accertato come le fasi dei soccorsi siano state celeri e competenti, con il commovente e disperato tentativo di rianimazione tentato dalla suocera. Giovedì 17 Ottobre 2019, 16:07

