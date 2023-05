Donna accoltellata al torace dal marito, l'aggressione davanti alla figlia 16enne. Nuovo caso dopo la morte di Jessica Malaj

di Redazione web

Un'altra mamma accoltellata dal marito, davanti alla figlia di 16 anni. Dopo il caso di Torregrossa, nel quale Jessica Malaj ha perso la vita mentre cercava di difendere la madre dall'aggressione del padre, la Puglia è di nuovo scossa da un dramma famigliare. Stavolta è accaduto ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese. La donna, che è stata raggiunta da almeno tre coltellate al torace ed ha una lesione polmonare, è stata soccorsa da personale del 118 ed è ricoverata con riserva di prognosi nell'ospedale Miulli di Acquaviva.

La lite ad Acquaviva

A quanto si è appreso, la lite e il ferimento sono avvenuti nell'abitazione della coppia, nel centro storico del comune barese. Il marito, ricercato per alcune ore dopo il ferimento, è stato poi individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Le indagini sono coordinate dal pm Lanfranco Marazia della Procura di Bari.

La donna ferita, che è di origine albanese così come il marito, è stata trasferita dal Miulli di Acquaviva al reparto di chirurgia toracica del Policlinico di Bari ed è stata operata per la lesione al polmone.

Durante un sopralluogo in casa della coppia, gli investigatori hanno anche individuato e recuperato il coltello utilizzato per l'aggressione. Le indagini sono ancora in coso per individuare l'esatta dinamica dell'accaduto che pare sia riconducibile ad una lite coniugale.

Testimone la figlia 16enne

La figlia di 16 anni ha assistito all'aggressione. È una dei cinque figli della coppia. Sarebbe stata lei a raccontare agli investigatori che la madre, dopo una accesa lite col padre, è stata colpita più volte con un coltello al torace. A dare l'allarme è stata la 43enne ferita che ha avuto la forza di trascinarsi in strada e chiedere aiuto. I vicini di casa sentendo le urla hanno chiamato i soccorsi mentre l'uomo, di 54 anni anche lui di origini albanesi, si allontanava dall'abitazione. È stato ritrovato non lontano dalla locale caserma dei carabinieri: aveva gli abiti sporchi di sangue.

