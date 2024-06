Mamma seminuda col figlio di 4 anni, il compagno la denuncia per abusi. «Ubriaca e fuori controllo, l'hanno fermata col taser»

di Redazione web

Si è aperto oggi a Treviso il processo a carico di una donna di 37 anni accusata di abusi sessuali nei confronti del figlio, un bimbo di 4 anni. Una vicenda - riferisce il sito del Gazzettino - nata dalla denuncia dell'ex compagno della donna, e padre del bambino, che al suo rientro a casa avrebbe trovato la 37enne con il figlioletto sul divano in atteggiamento inequivocabile.

Dopo l'apertura dell'inchiesta, le autorità avevano disposto l'allontanamento della madre dalla casa familiare, e l'affidamento del minore al papà. Il processo è stato subito aggiornato al 18 luglio prossimo, dopo la richiesta di perizia psichiatrica presentata dal difensore, allo scopo di stabilire la capacità dell'imputata di stare a giudizio.

Come racconta Il Gazzettino dopo l'allontanamento forzato dalla famiglia la donna si sarebbe ubriacata a tal punto da perdere il controllo completamente, tanto che per immobilizzarla i carabinieri erano stati costretti a usare il taser. Proprio per questo motivo il suo avvocato, Andrea Da Roit, nel corso del processo ha suggerito ai giudici una perizia psichiatrica per valutare la capacità dell'imputata di stare a giudizio, mentre l'avvocato di parte civile Aloma Piazza, che assiste l'ex compagno che aveva sporto denuncia, ha chiesto che venga invece acquisito il verbale dell'intervento dei militari dell'Arma.

I fatti: cosa accadde

Da tempo i rapporti tra i due genitori si erano incrinati, e la separazione era a un passo.

Il gip dispose il divieto di avvicinamento al piccolo a meno di 200 metri, e di conseguenza il suo immediato allontanamento dalla casa familiare. Lo stesso giudice, nella circostanza, aveva affidato la custodia esclusiva del piccolo al padre. Una misura che sussiste tuttora: nonostante i tentativi della donna di poter vedere il figlio, la misura rimarrà in vigore fino a quando non verrà chiarito a processo cos’è realmente accaduto. A carico della donna ci sarebbe anche un video di una telecamera di sorveglianza che avrebbe ripreso tutta la scena.

