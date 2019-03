Mamma orco abusa della figlia e manda video e foto porno all'amante. Il marito la scopre e la fa arrestare

Una brutta storia di degrado, declinata ai tempi dei social. Una madre che abusa della figlia minore, che si fa ritrarre in alcuni video, che vengono poi trasmessi all'amante. Una madre che è stata arrestata, con un fermo di polizia, che questa mattina si ritrova dinanzi al gip D'Auria del Tribunale di Napoli.



Brutta storia, siamo tra San Giovanni a Teduccio e Barra, quando intervengono gli uomini del commissariato locale, accanto agli specialisti di via Medina. Finisce in carcere la donna, mentre la bambina è sotto strettissima osservazione. Storia di pedofilia, elementi raccapriccianti, che emergono grazie alla denuncia del marito della donna e padre della bambina. In sintesi, la donna sarebbe stata adescata attraverso i social, poi avrebbe incontrato anche il suo amante, che l'avrebbe indotta a trasmettere foto e video a sfondo pornografico. Fin qui, siamo in uno scenario di ordinario degrado, che neanche avrebbe richiesto l'intervento della polizia. Ma quello che viene raccontato nella denuncia ha fatto scattare immediate contromosse da parte degli inquirenti.



Violenza su minore, traffico di foto a sfondo pedopornografico, un'altra brutta storia a danno di una piccola di soli otto anni. Questa mattina l'attesa per la convalida del fermo.

