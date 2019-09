Mamma a 62 anni e fece scandalo, oggi Rosanna ha 87 anni: «Avevo perso il mio primo figlio, così sono ringiovanita»

Lunedì 30 Settembre 2019, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, infatti, finiva sui giornali perché aveva partoritodiventando di fatto la "mamma più vecchia d'Italia". Oggi ha 87 anni e spiega cosa la spinse a rivolgersi alper rimanere incinta cone racconta com'è stata questa sua seconda vita: «Mio figlio mi ha dato tanta energia, mi ha ringiovanita».«Mai avuto un problema, un orecchione, una notte insonne. Un ragazzo d’oro, buonissimo», racconta in un'intervista a "Il Corriere della Sera". Riccardo, nacque dopo la morte del suo primo figlio, che portava lo stesso nome. «Nel 1991, quando aveva 17 anni, me l’ammazzarono mentre andava al mare in Vespa. Una macchina gli tagliò la strada. Io ero morta, distrutta. Persi 25 chili. Vivevo al cimitero, dormivo persino davanti alla tomba e, se c’erano tuoni e lampi, gli dicevo ‘figlio mio, non avere paura, c’è mamma’. Mio marito capì che l’unica strada era tentare di averne un altro, e mi spronò».Un giorno lesse dell'attività di Antinori e dell'«La prima volta che ho fatto l’inseminazione era il 27 luglio, all’ora che era morto Riccardo grande, ma dopo 40 giorni ho abortito. Abbiamo insistito. Ogni due mesi andavamo a Roma e, per non strapazzarmi, prendevamo una stanza d’albergo davanti alla clinica. Avevo quasi perso la speranza, quando alla settima inseminazione rimasi incinta! Una gravidanza bellissima, senza problemi».: «Non mi sono montata la testa! Mio figlio mi ha dato tanta energia, mi ha ringiovanita,ma faccio sempre la stessa vita: la spesa, le faccende, qualche amica, la visita al cimitero. Se ancora oggi mi invitano in tv, prima di uscire metto solo un po’ di rossetto e di cipria. Nei camerini della Rai o di Mediaset non ci voglio entrare: lì ti spalmano in faccia un dito di zozzeria».Lei ricorda quando ha dovuto rispondere alle domande del figlio sulla sua età: «Mi disse ‘Mamma, perché Davide ha la mamma giovane e tu non lo sei?’ Io risposi che suo fratello Riccardo grande era morto in un incidente stradale ed era volato in cielo e da lassù mi vedeva sempre piangere e per questo era triste. Allora aveva preso un angioletto e me l’aveva messo in pancia Adesso il suo Riccardo non vive insieme a lei: «È andato a, a lavorare in un ristorante, ma speriamo che non si trova una fidanzata, altrimenti non torna».