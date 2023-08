«Ho 52 anni, sono incinta del primo figlio e ricevo critiche ogni giorno, ma mi sento più bella e in forma che a 32»

di Redazione web

Esiste un'età "giusta" per diventare mamma e affrontare una gravidanza? L'argomento è da sempre oggetto di dibattito, ed è proprio questo il tema sollevato da un post pubblicato sui social da una donna di 52 anni che aspetta il suo primo figlio e sostiene di ricevere critiche quotidiane per la sua scelta di avere un bambino. La futura mamma spiega anche di aver concepito il figlio naturalmente, ma facendo "di testa sua". Lo sfogo ha sollevato molti commenti, a partire da quello che sostiene la sua non sia una «gravidanza "fisiologica"», generando grande dibattito.

«Sono mamma di un neonato e già mi pento: voglio guardare film in pace e andare in vacanza senza pensieri»

«La mia amica non ha portato un regalo a mio figlio neonato, sono delusa». La mamma si sfoga, ma piovono critiche

Mamma a 52 anni

Il post della futura mamma è stato publicato nel gruppo Facebook "Rubrica Lilla", una pagina in cui si può discutere anche in anonimo di qualsiasi argomento si voglia sottoporre al parere pubblico. Nel messaggio si legge: «Ho 52 e aspetto il mio primo figlio concepito naturalmente e ricevo critiche ogni giorno.

Mi è anche stato detto che dovevo aspettare il mio turno alla cassa perché i figli si fanno quando si hanno le capacità ma io le ho. Mi sento più bella e in forma di una di 32. Nella mia vita non avevo mai escluso la possibilità di diventare madre ma nessuno dei miei uomini voleva un figlio fino a quando non mi sono stancata e ho fatto di testa mia».

I commenti

Il primo commento è quello del moderatore della pagina, che esprime il proprio parere sulla storia raccontata dalla donna: «Offenderti gratuitamente non va bene ma nemmeno dirti che la tua sia una gravidanza "fisiologica".

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA