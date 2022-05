Maltempo in Veneto, la grandine invade le strade: alberi e pali della luce abbattuti FOTO

VICENZA - Allagamenti, alberi, pali della corrente e delle linee telefoniche abbattuti e pioggia caduta fino a 50 millimetri in mezz'ora: è il bilancio della bufera che si è scatenata nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 maggio nel Vicentino. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato tutta la notte per liberare le strade dalla grandine, caduta copiosa, e per stasare i tombini. Le zone maggiormente colpite sono Mussolente, Solangna, Rosà, Galliera, SanZenone, Tezze dul Brenta, Castione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 09:58

