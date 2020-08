Maltempo in Veneto, colpite anche Vicenza e Padova

Sono state oltre 120 le richieste d'intervento pervenute (alle ore 19 del 23 agosto) alle sale operative dei Vigili del Fuoco del Veneto per il forte maltempo che dal tardo pomeriggio sta interessando la regione, in particolar modo le province di Verona, Vicenza, Padova.



Stato di crisi. Il governatore Zaia ha firmato in serata lo stato di crisi per la città di Verona e provincia,non si esclude che nelle prossime ore il decreto possa essere esteso anche ad altri comuni del Veneto.



Verona. La provincia di Verona la zona più colpita per la caduta di alberi e allagamenti, a supporto dei vigili del fuoco scaligeri anche squadre delle colonne mobili dei comandi di Venezia e Rovigo. Oltre alla città di Verona interessati i comuni di Pietro in Cariano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Pescantina, Bussolengo, Sant'Ambrogio di Valpolicella.



Vicenza. Piogge abbondanti, forti raffiche di vento e chicchi di grandine grossi come noci hanno colpito il capoluogo berico (dove si registrano numerosi allagamenti) e quasi tutta la provincia. Da una prima analisi la zona più colpita è quella dell'Alto Vicentino, alle pendici dell'Altopiano di Asiago, dove si registrano grandinate a Schio, Piovene Rocchette, Santorso, Thiene, Zugliano e nei ai comuni limitrofi. In corso la stima dei danni, anche per quanto riguarda le colture, in particolare le viti, dopo che nei giorni scorsi era iniziata la vendemmia delle uve precoci. Interventi anche a Pojana Maggiore, Torri di Quartesolo, Zanè, Orgiano, Altavilla, Costabissara.



Padova. I vigili del fuoco stanno operando sempre per danni da vento e pioggia a Pernumia, Villafranca Padovana, San Pietro in Gu, Carmignano del Brenta, Fontaniva, Monselice, San Giorgio delle Pertiche, Limena, Gazzo, Saletto Euganeo. Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 20:12

