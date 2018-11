Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta questa mattina, intorno alle 6, tra Parabita e Taurisano, provocando danni ingenti a strutture private. Molti capannoni sono stati scoperchiati dalla furia del vento e diversi alberi si sono schiantati al suolo.Proprio un albero avrebbe potuto provocare danni ben peggiori: è caduto sulle rotaie della tratta Casarano-Novoli delle Ferrovie Sud Est, provocando il deragliamento del treno che era in transito. A bordo c'erano solo il macchinista e il capotreno, che sono rimasti illesi. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del commissariato di Gallipoli.DEVASTAZIONE NELLE CAMPAGNE. « La furia del vento e delle piogge – segnala Coldiretti – si sta abbattendo sulla provincia di Lecce, un territorio fragile colpito ormai settimanalmente da sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativ»i.Condiretti segnala l'abbattimentoi di alberi, serre e la distruzione di strutture agricole. Non c’è più tregua in campagna, perché i fenomeni calamitosi si ripetono ormai a distanza di poche settimane. «Sono eventi imprevedibili che hanno effetti devastanti da cui non ci può difendere in alcun modo - dice il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele -. Il deragliamento del treno è solo la punta dell’iceberg - degli effetti del clima impazzito che ha arrecato danni per milioni di euro sulla nostra provincia nel 2018».Colpiti soprattutto i comuni di Alezio, Gallipoli, Parabita e Galatina – segnala Coldiretti Lecce – con piogge torrenziali e forti raffiche di vento.«La declaratoria di stato di calamità naturale e la conseguente attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, così come strutturati – dice il direttore di Coldiretti Lecce, Giuseppe Brillante – non rispondono efficacemente agli scenari apocalittici che ogni ondata di maltempo lascia dietro di sé. Tra l’altro, gli eventi sono troppo estremi per poter essere assicurabili. Abbiamo attivato tempestivamente il servizio di assistenza tecnica, a cui seguirà la richiesta di verifica in campo da parte dell’Assessorato all’Agricoltura».