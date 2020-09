Maltempo, tempesta su Cagliari: «Piogge, fulmini e strade allagate». Raffiche di vento oltre i 100 km/h

Maltempo, una vera e propria tempesta si è abbattuta sulla città di Cagliari. Lampi, fulmini, forti piogge e un vento da nord ovest, strade allagate e invase dalla pioggia a causa di una bomba d'acqua. Per le strade si sentono le sirene dei vigili del fuoco e degli altri soccorsi chiamati ad intervenire dai cittadini. Il cielo plumbeo e la lunga serie di tuoni proseguono incessantemente, racconta l'agenzia ANSA.



«Un ciclone alimentato dal calore dell'area occidentale del Mediterraneo che si è manifestato con temporali e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari (55 nodi), mentre in un'ora è caduta la pioggia di un'intera giornata autunnale, oltre 30 mm», hanno registrato gli strumenti meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimonannu (Cagliari) nelle parole del maresciallo Marco Ariu. «Nelle prossime ore questi fenomeni andranno ad attenuarsi - aggiunge - ma per ora siamo ancora all'interno di questo piccolo ciclone sul Mediterraneo che ruota da ovest verso est» Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 18:04

