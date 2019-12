Maltempo, ecco la tempesta di Santa Lucia: prima neve a Torino, scuole chiuse a Roma e Napoli

al Nordovest sono in atto nevicate fino in pianura, ma nevica anche sul Veneto centro-settentrionale.



LE PREVISIONI METEO DI LEGGO



Nel corso della giornata i venti rinforzeranno da Maestrale, Libeccio e Ponente soffiando fino a 120 km/h sulle valli appenniniche del Sud. Piogge abbondanti o molto abbondanti raggiungeranno Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria, anche sotto forma di nubifragi. Ci saranno inoltre forti mareggiate su tutte le coste tirreniche. Entro sera il tempo migliorerà decisamente al Nord e via via anche al Centro, segnale dell'aumento della pressione.



#Meteo CRONACA DIRETTA: CICLONE di SANTA LUCIA con Vento, Pioggia e Nevicate in PIANURA. Evoluzione PROSSIME ORE #nevehttps://t.co/ggSLTLnFvH pic.twitter.com/AQHvHPychL — IL METEO.it (@ilmeteoit) December 13, 2019

Venerdì 13 Dicembre 2019, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, è in atto laPrimi fiocchi di neve della stagione su Torino. L'attesa perturbazione ha riportato dalla scorsa notte il maltempo sul Piemonte, con deboli nevicate anche in pianura, tra Torinese e Alto Novarese, in estensione a Biellese, Verbano e, in parte, Vercellese e Alessandrino. Fiocchi sparsi qua e la tra Cuneese e Astigiano. Fenomeni comunque intermittenti e di debole intensità. Dal pomeriggio veloce miglioramento, con le nevicate che si ritireranno presso le vallate alpine. Attese nevicate sotto forma di bufera sulle Alpi, specie di confine, con raffiche di vento superiori ai 100 km/h che entro sera potranno guadagnare terreno sotto forma di Foehn fin verso le zone pedemontane e di bassa valle. Attenzione al fenomeno della pioggia congelata, che si potrebbe presentare in alcune vallate dell'Alessandrino e nelle vallate alpine più strette.Non accenna ad attenuarsi l'ondata di maltempo che da ieri sta investendo Valtellina e Valchiavenna. Il capoluogo Sondrio è interessato da una fitta nevicata e precipitazioni nevose si hanno anche in tutte le località di fondovalle. Tanta neve anche a Livigno, Aprica, Madesimo, Valfurva, Bormio e Chiesa in Valmalenco dove hanno iniziato a funzionare a pieno regime quasi tutti gli impianti di risalita che servono le piste da sci. Al momento la Polstrada del Comando provinciale di Sondrio non segnala incidenti, ma avverte che i valichi alpini sono transitabili unicamente con catene da neve montate. Anche Milano si è svegliata imbiancata questa mattina Sono rimaste chiuse le scuole oggi a Napoli per effetto di un'ordinanza del sindaco, Luigi de Magistris, a seguito dell'allerta meteo di criticità 'Giallà, a partire dalle ore 12 di oggi e fino alle ore 9 di domani, emessa ieri dalla Protezione civile della Regione Campania. Chiusi anche i parchi cittadini. L'amministrazione comunale inoltre invita la cittadinanza «a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari» perché tra gli scenari di impatto al suolo nel bollettino regionale si citano tra l'altro «danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.E ancora possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate». Nel bollettino della Protezione civile regionale si parla «venti forti occidentali, con possibili raffiche nei temporali, tendenti a molto forti nord-occidentali; di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense; di mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte».Il team del sitocomunica che, le ultime fasi di maltempo interesseranno solo alcune zone del Sud. Da segnalare oltre agli ultimi temporali sul basso Tirreno, le raffiche tempestose di Maestrale ad oltre 90 km/h, specie in Sardegna, Sicilia e Calabria, con la possibilità di mareggiate lungo le coste più esposte, con le onde che potrebbero raggiungere l'altezza di più di 6 metri.Sul resto del Paese ritornerà il sole, anche se farà piuttosto freddo, specie al mattino e durante la notte, con valori sotto lo zero al Nord e nelle zone interne del Centro. Di giorno invece il maggior soleggiamento farà tornare i termometri a misurare 15-17°C al Centro-Sud.infine, sarà una bella giornata prevalentemente asciutta, spesso soleggiata al Centro-Sud e al Nordest, più nuvolosa al Nordovest. Le temperature subiranno un ulteriore aumento al Centro-Sud con valori tipici di inizio primavera.