Maltempo sulla costa Jonica della Calabria, le immagini degli allagamenti

(Agenzia Vista) Roma, 11 settembre 2021 I Vigili del fuoco sono impegnati a causa del maltempo che sta interessando la costa jonica in provincia di Catanzaro. Squadre al lavoro per allagamenti e danni d’acqua in particolare nei comuni di Davoli, Soverato, Badolato, Guardavalle, Borgia. Le immagini dei danni causati dalla pioggia. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 08:28

