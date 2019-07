Maltempo al Sud: «Allagati scantinati e piani bassi». Famiglie evacuate

maltempo flagella ancora l'Italia, in questo caso il Sud: questa mattina è piovuto su gran parte della Calabria, con interventi per allagamenti effettuati in diversi paesi e città. Si sono allagati scantinati e piani bassi delle abitazioni, ma i vigili del fuoco non segnalano per fortuna situazioni critiche: interventi sono stati effettuati a Sellia Marina (Catanzaro), Corigliano-Rossano (Cosenza), Cirò (Crotone) e nel vibonese. La situazione, comunque, viene gestita con un ordinario dispositivo di soccorso.



Meteo, estate pazza. «Vortice ciclonico in arrivo, tornerà a sorpresa anche la neve» Ilflagella ancora l'Italia, in questo caso il Sud: questa mattina è piovuto su gran parte della Calabria, con interventi per allagamenti effettuati in diversi paesi e città. Si sono allagati scantinati e piani bassi delle abitazioni, ma i vigili del fuoco non segnalano per fortuna situazioni critiche: interventi sono stati effettuati a Sellia Marina (Catanzaro), Corigliano-Rossano (Cosenza), Cirò (Crotone) e nel vibonese. La situazione, comunque, viene gestita con un ordinario dispositivo di soccorso.

Alcune famiglie sono state evacuate a Crotone, a scopo precauzionale dopo che la Protezione civile regionale ha diramato ieri un'allerta meteo arancione per la fascia ionica delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Il provvedimento riguarda alcuni nuclei familiari che vivono in località Margherita, in prossimità di un canale. Stamani a Crotone ha piovuto ma la situazione allo stato è tranquilla. Le famiglie sono ospitate nella scuola della stessa località. Il Comune ha lanciato anche l'invito alla massima prudenza e collaborazione.

Martedì 16 Luglio 2019, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA