ODERZO (TREVISO) - Bomba d'acqua questa notte nel territorio della Marca. Particolarmente colpito il Comune di Oderzo dove si sono verificati allagamenti e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con mezzi e autopompe. Alcune strade, in particolare via Bosco e in via Madre Teresa di Calcutta sono state completamente allagate. Finiti sott'acqua garage e pianterreni, mentre le persone sono allertate nel cuore della notte.