Maltempo, scuole chiuse a Napoli, Benevento, Caserta e in alcuni comuni in provincia di Salerno. L'elenco completo dopo l'allerta meteo

Domani a Napoli scatta la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, anche private, e dei cimiteri. È quanto prevede un'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi alla luce dell'allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione civile dalle 21 di stasera e per 24 ore. «Le generali condizioni del tempo previste - è scritto - appaiono molto severe sotto il profilo dello spirare dei venti tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti». Di qui l'adozione di «provvedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo a tutela dell'integrità fisica della popolazione cittadina».

Maltempo, ragazza di 23 anni muore travolta da un albero: sradicato dal vento, le è caduto in testa

Maltempo: arriva la nuova tempesta atlantica, allerta nelle prossime ore al Nord. Il Veneto istituisce l’unità di crisi. Attesa una mareggiata storica in Liguria





Scuole chiuse a Benevento: l'ordinanza

In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 21:00 di oggi 2 novembre, prevede precipitazioni e soprattutto “venti forti o localmente molto forti prevalentemente sud-occidentali con raffiche”, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura per domani 3 novembre:

– delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio Statale di Musica “N. Sala” e le Università che si determineranno autonomamente;

– della villa comunale e dei parchi cittadini;

– del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.

Contestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento, e cioè:

evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica;

procedere con molta cautela, in caso di necessità di attraversamento in auto di un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti);

osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Caserta, la situazione

Dopo Capua, anche Caserta: la chiusura delle scuole per maltempo viene annunciata con un'ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco della città capoluogo, Carlo Marino.

Salerno, scuole chiuse in diversi comuni

Torna il maltempo anche in provincia di Salerno. Dopo l'allerta meteo arancione, con forti temporali e raffiche di vento, emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania che interesserà anche i territori del Salernitano a partire dalle 21 di oggi 2 novembre e fino alle 21 di domani, venerdì 3 novembre, diversi sindaci della provincia stanno predisponendo con delle apposite ordinanze la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado. Resteranno chiuse, domani, le scuole di Nocera Inferiore, Angri, Pagani e Cava de' Tirreni. A Nocera Superiore il sindaco ha disposto la chiusura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Galizia” di Materdomini e dei servizi educativi 0-3 anni pubblici del Comune. Rispetto alle scuole, non è escluso che nelle prossime ore altri sindaci possano adottare analoghi provvedimenti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA