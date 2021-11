Maltempo, crolli e disagi in Sardegna: disperso un anziano, travolto in auto dall'acqua. Domani scuole chiuse

Brutta ondata di maltempo in queste ore in Sardegna: una bomba d'acqua ha colpito il Sud dell'isola, con una pioggia abbondante che dura ininterrottamente da ieri sera e dovrebbe protrarsi - secondo le previsioni - almeno fino a martedì. Gravi disagi e allagamenti si registrano a Cagliari e nell'hinterland, con strade allagate e inagibili, tombini saltati e crollo di parti di abitazioni.

A Sant'Anna Arresi un anziano, sceso dalla sua auto e trascinato via dalla forza dell'acqua, risulta disperso: sul paesino nel sud della Sardegna è piombata una fortissima pioggia. L'uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente. È subito scattato l'allarme. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno avviato le ricerche del disperso.

L'allerta della Protezione civile diventa arancione

Nel corso della mattinata l'allerta della Protezione civile, data ieri per gialla, è diventata arancione. «Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis - ha detto all'ANSA il direttore generale della Protezione civile Regionale, Antonio Belloi - i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l'Isola e vista la fragilità del territorio si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione».

Centinaia di segnalazioni e richieste di intervento ai Vigili del Fuoco e alla polizia locale. A Cagliari, il quartiere di Pirri è il più colpito, con via Italia chiusa al traffico a causa dell'acqua che ha superato il livello di guardia. Già da stamattina, intorno alle 10, la statale 554 presentava difficoltà di circolazione, ed ora risulta chiusa in alcuni tratti. Problemi e disagi anche in viale Diaz, viale Trieste e viale Ciusa, mentre anche l'Asse mediano, dove si è registrato anche un incidente stradale, risulta bloccato in alcuni punti.

Crolli e disagi: evacuata una casa

Gli episodi più gravi sono avvenuti a Siliqua dove, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa in via Umberto, già lesionata, è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito. «La casa aveva già avuto in passato un crollo - ha spiegato all'ANSA la sindaca Francesca Atzori - ma gli occupanti sono rientrati di loro iniziativa. Questa mattina si è registrato il nuovo cedimento. I due anziani adesso sono stati ospitati in una casa di riposo e il figlio in un'altra struttura».

La strada che conduce all'abitazione è stata chiusa al traffico. «Abbiamo chiuso anche via Duca degli Abruzzi dove si trova un'altra casa disabitata che rischia di crollare a causa del maltempo - spiega ancora la prima cittadina - ho subito attivato il Coc e con la Protezione civile stiamo monitorando attentamente la situazione». Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la Protezione civile e i carabinieri.

Cagliari, un intero paese senza elettricità

Un intero paese montano del Cagliaritano, Burcei, senza elettricità, strade allagate in centro a Cagliari, tombini saltati, e la statale 387 chiusa al traffico all'altezza del bivio per Solemins (Cagliari). Il ciclone Mediterraneo continua a fare sentire i suoi effetti tra il Sulcis, il Cagliaritano e tutto il sud Sardegna. A Muravera, vicino a Cala Pira - una nota località turistica della costa sud occidentale, le case sono finite sott'acqua. Non si contano i dagi e i danni per i cittadini: anche in centro a Cagliari alcune case, ma soprattutto gli scantinati, sono stati invasi dall'acqua. A Burcei il Comune ha emanato un avviso alla popolazione in cui si legge che «è stato sollecitato l'intervento di riparazione del guasto della rete elettrica che sta colpendo l'intero comune».

Maltempo: scuole chiuse domani a Cagliari

Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta sul Cagliaritano il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani lunedì 15 novembre. L'ordinanza è stata emanata per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici dopo le incessanti piogge che hanno creato disagi e allagamenti in città. «Si invitano i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione in considerazione dello stato di diverse strade ancora allagate - si legge in una nota del Comune - Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni deflusso delle acque e la Polizia Locale sta vigilando sulla sicurezza della circolazione stradale». «Anche nell'abitato di Pirri si sono registrate forti criticità nonostante la recente manutenzione delle caditoie e lo svuotamento delle vasche di laminazione», fa sapere ancora l'amministrazione comunale.

