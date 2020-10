Maltempo, auto travolta da torrente: Desirée muore a 26 anni, salvo il fidanzato

Maltempo killer in Campania. Una ragazza, Desireè Quagliarella, originaria di Stio Cilento è morta ad Albanella, comune in provincia di Salerno, dopo che la sua auto è stata travolta dall'acqua di un torrente in piena a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona. Il corpo della donna, che risultava dispersa da alcune ore, è stato recuperato dai vigili del fuoco all'esterno dell'auto.

La ragazza era in auto insieme al fidanzato quando la furia d’acqua ha trascinato il veicolo via. Il ragazzo si è salvato.

🔴 #Salerno #maltempo, recuperato dai #vigilidelfuoco ad Albanella, fraz. Piano del Carpine, il corpo purtroppo senza vita di una ragazza. Le ricerche dopo che la sua auto era stata trascinata dalla corrente di un torrente esondato in serata per le forti piogge [#7ottobre 21:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 7, 2020

