Maltempo regione per regione: trombe d'aria e paura in Puglia, Campania e Calabria. Piogge da Nord a Sud

È ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Crotone-Catanzaro Lido dove stamani un convoglio è stato colpito da una tromba d'aria riportando danni a sei finestrini. Sulla linea, infatti, la forte pioggia caduta ha provocato 3 smottamenti fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro. Oltre 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare completamente circa 110 metri di infrastruttura ferroviaria (terreno, pietrisco e binari) e altri punti della linea colpiti dalle forti piogge.I lavori per garantire la ripresa della circolazione ferroviaria - sospesa dalle 7.30 - proseguiranno per tutta la giornata e durante la notte. Nel tardo pomeriggio sarà possibile prevedere i tempi per la riattivazione. Trenitalia, intanto, ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e Catanzaro Lido, sia per i collegamenti regionali sia per quelli a media e lunga percorrenza.

Una tromba d'aria ha investito stamani il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente. è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi, Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave.Il convoglio interessato dalla tromba d'aria è stato spostato alla stazione di Botricello (Catanzaro) in modo da liberare la linea ferroviaria e ripristinare il transito dei terni. Dalla stazione Catanzaro Lido, intanto, è partito un altro convoglio che prenderà a bordo i passeggeri protagonisti della disavventura e proseguirà il viaggio fino a destinazione.

E intanto è ancora allerta meteo su Roma e sul Lazio. Il bollettino emesso ieri dalla Protezione civile aveva validità anche per la giornata di oggi ed era un avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale. A seguito delle nuove previsioni di giornata, che indicano precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico sulle Zone di Allerta di Bacini Costieri Nord, Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud.



I disagi si sentono subito su strada. Un allagamento è segnalato nel sottopasso di via Valchetta Cartoni, con possibili difficoltà di circolazione in direzione via Flaminia Centro Città. Traffico rallentato sull'intero anello del Grande Raccordo Anulare anche per pioggia intensa. «Prestare attenzione», raccomanda Astral Infomobilità. Anche su via Ostiense, all'altezza di Largo Beato Placido Riccardi (Stazione Metro S. Paolo) il traffico rallentato causa allagamento.

Dieci centimetri di neve sono caduti nella notte nell'Appennino modenese, sopra i 600 metri, da Frassinoro a Sestola, da Montese a Serramazzoni. Tutti i mezzi spazzaneve della Provincia sono usciti per tenere pulita la rete delle strade provinciali, tutte regolarmente percorribili. In mattinata le precipitazioni sono terminate e gli operatori del servizio provinciale Viabilità stanno facendo controlli sugli alberi pericolanti, a causa del peso della neve ai lati delle strade. Nel tardo pomeriggio, in caso di abbassamento delle temperature, è prevista l'entrata in azione dei mezzi spargisale, nei tratti più a rischio ghiaccio.

Marea sostenuta a Venezia dove stamani, alle 8.20, si è registrato un picco di 97 centimetri sul medio mare. Una misura classificata come 'marea sostenuta' (codice giallo). Le previsioni dell'Ufficio maree comunale indicano un calo del fenomeno: una massima di 80 centimetri per le 21.25 e di 90 centimetri per le 9.05 di domani.



PIOGGIA A ISERNIA, STRARIPA IL SORDO Dopo alcune ore di tregua è tornata la pioggia in tutta la provincia di Isernia. Il livello di guardia è alto soprattutto nelle zone a ridosso dei fiumi. Il Volturno, in particolare, è il sorvegliato speciale ed ha già rotto gli argini invadendo le aree periferiche di Venafro e Sesto Campano allagando scantinati e pianoterra di molte abitazioni.



Due persone, sorprese in auto dall'onda di piena, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco sulla strada che collega Venafro a Capriati al Volturno. Evacuate alcune villette nella zona delle Piane a Isernia dove a straripare è stato il fiume Sordo. Grosse criticità a Pettoranello del Molise con l'area industriale completamente allagata dal fiume Carpino. Lentamente torna alla normalità anche la situazione ad Acquaviva d'Isernia con il centro abitato invaso da acqua e fango.

Una terza tromba marina si è formata questo pomeriggio anche a Salerno, intorno alle 14:20, nello specchio d'acqua antistante il porto commerciale. L'impressionante vortice è stato avvistato anche a distanza di chilometri dal capoluogo di provincia, provando istanti di apprensione e spavento fra i residenti. Fortunatamente l'improvviso fenomeno atmosferico non ha provocato danni.Gli unici disagi si registrano al porto di Salerno dove il passaggio della tromba marina ha fatto ribaltare diversi container. Le immagini del vortice sono state immortalate da tantissime persone, diventando in pochi minuti virali sui social network. Diversi interventi per il maltempo si registrano anche in altre zone della provincia di Salerno. I vigili del fuoco sono impegnati soprattutto nella zona di Sala Consilina a causa di allagamenti.