Maltempo a Reggio Calabria, uomo muore travolto da un albero: gli è crollato addosso mentre passeggiava con il cane

Una vittima del maltempo a Reggio Calabria. Un uomo è morto schiacciato da un albero crollato per il forte vento, travolto mentre stava portando a passeggio il cane. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata in via San Giuseppe, quartiere Gebbione, nella zona sud della città.

Maltempo a Reggio Calabria, uomo ucciso da un albero caduto

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Presenti anche i medici del 118 e la polizia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava passeggiando con il proprio cane quando è stato travolto dall'albero. L'ondata di maltempo che sta interessando la Calabria - per la quale è in atto l'allerta arancione su quasi tutta la regione - a Reggio ha portato forti raffiche di vento.

Allerta arancione in Calabria, scuole chiuse

A Reggio Calabria e Vibo Valentia oggi le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse a seguito dell'allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale.

