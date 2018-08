Polizia salva bambino intrappolato in macchina dopo nubifragio in Puglia Video

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

(Agenzia Vista) Grottaglie, 24 agosto 2018 Polizia salva bambino intrappolato in macchina dopo nubifragio a Grottaglie in Puglia Ore di intenso lavoro ieri pomeriggio per la Polizia di Stato di Taranto a causa del nubifragio con grandine che si è abbattuto ieri a Grottaglie Numerose sono state le chiamate al 113 per segnalare la presenza di diverse autovetture sommerse dall´acqua, con i passeggeri a bordo. L´equipaggio di una Volante del Commissariato di Grottaglie è stato immediatamente attratto da una macchina, sommersa dall´acqua fino ai finestrini ed occupata da una famiglia, l´acqua era già entrata nell´abitacolo ed aveva raggiunto il volante e sui sedili posteriori, ancorato sul seggiolino, era seduto un bambino di circa quattro anni. L´equipaggio ha immediatamente tratto in salvo il bambino: è stato preso in braccio da uno degli operatori, portato sull´auto di servizio e tranquillizzato. Subito dopo, sono stati tratti in salvo anche i giovani genitori ed accompagnati in Commissariato per le prime cure. Lo stesso equipaggio, tornando nelle zone allagate, ha tratto in salvo anche il conducente di un´altra vettura e dopo averlo messo in sicurezza ha prestato soccorso ad una donna che era uscita dall´abitacolo a seguito dell´inondazione e si era rifugiata in un´area completamente circondata dalle acque. Inoltre, sulla Strada Provinciale 83, gli agenti hanno salvato un dipendente di Poste Italiane, con l´incarico di portalettere che a bordo dello scooter aziendale è stato investito lateralmente da un torrente di fango e acqua. / fonte Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev