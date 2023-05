Maltempo, fino a quando durerà? Pioggia e freddo «ancora per una settimana». Le previsioni

di Redazione Web

Pioggia, instabilità diffusa e temperature al di sotto delle medie stagionali. Anche questa settimana è iniziata all'insegna del maltempo, come confermato da termometri e bollettini metereologici. Secondo quanto riporta 3B Meteo, ciò è dovuto soprattutto alla presenza una vasta depressione che continua a veicolare masse di aria fredda dal Nord Europa verso il bacino mediterraneo.

Maltempo a Roma, giornata di pioggia e disagi: ecco quando il meteo darà tregua alla Capitale

Maltempo, allerta a Napoli ma scuole aperte: insulti al capogruppo Pd. «Offese anche a mia figlia»

In Italia l'ondata di maltempo coinvolgerà molte regioni da Nord a Sud, con piogge copiose e temporali violenti sulla Campania in estensione verso Abruzzo e Marche. La regione più colpita resta l'Emilia Romagna, dove l'allerta è sempre più alta tra allagamenti e auto semisommerse dall'acqua. Sono circa 900, al momento, le persone evacuate dalle abitazioni.

A Rimini è stato bloccato un treno di tifosi di Inter e Milan diretto a Milano, dove questa sera andrà in scena l'euroderby di ritorno della semifinale di Champions League: le persone sono state fatte scendere e ancora non sanno se riusciranno ad arrivare in tempo a San Siro.

Questa fase di perturbazione durerà fino a giovedì 18 maggio. Venerdì 19 le pioggie daranno una tregua al Centro Sud, dove le temperature andranno in leggero aumento, e in parte anche al Nord. Ma già verso sera, la pioggia tornerà a battere soprattutto sui settori occidentali del Centro Nord (Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Umbria e in parte anche nel Lazio).

Weekend 20-21 maggio: ciclone in arrivo sull'Italia

La situazione peggiorerà ancora nel weekend: un vortice ciclonico si abbatterà sul Paese ed estenderà la pioggia su quasi tutto lo Stivale. Saranno pochissimi i settori (Friuli Venezia-Giulia e alcune localita costiere di Puglia, Sardegna e Sicilia) a rimanere asciutti.

Lunedì 22 maggio tornerà il sole su Nord - Est, settori adriatici, Toscana e Sicilia.

Nettamente migliore la situazione prevista per martedì 23 maggio, quando il bel tempo sarà protagonista ovunque sulla Penisola, seppur con qualche nuvolosità sparsa. Al cessare della pioggia non corrisponderà tuttavia un aumento delle temperature, che resteranno comunque al di sotto delle medie stagionali.

Quando finisce il freddo

Quando tornerà il caldo? Difficile dirlo con certezza. Secondo tendenze tracciate dagli esperti, l'umidità e le temperature quasi autunnali dovrebbero ancora essere protagoniste anche la prossima settimana. Con l'estate alle porte è impossibile stabilire con esattezza quando le colonnine del mercurio torneranno sui consueti livelli stagionali. Il caldo, quello vero, potrebbe quindi arrivare soltanto ultimi giorni del mese di maggio. Così dicono le previsioni, ma si tratta di indicazioni di lungo periodo ancora molto approssimative e dunque in attesa di conferma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA