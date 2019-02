Tragedia sfiorata: vento fortissimo fa cadere alberi sulle auto e blocca le strade, in azione i vigili del fuoco

E' stata una nottata, quella tra venerdì e sabato, segnata dalle violente raffiche di vento in tutto il territor provinciale di Perugia. E di pari paso c'è stato un gran lavoro da parte dei vigili dle fuoco. Gli alberi caduti si sono concentrati su: Perugia lato Ponte Pattoli, Villa Pitignano e Bosco, qui la pianta è caduta sulla E45 coinvolgendo due vetture di passaggio senza feriti fortunatamente.



Foligno e Spello altre piante cadute, zona Collepepe e Massa Martana, anche qui una pianta caduta sulla E45 direzione Perugia e strada chiusa in attesa della squadra di Todi impegnata su altro intervento. Oltre al vento abbiamo qualche problema anche con gli incendi di bosco, quello di Campello attivo da venerdì, al momento è in fase di conclusione, altro incendio intorno alle 4.30 (ormai spento) zona Gubbio in località Spada, le fiamme dal bosco, stavano per interessare anche una abitazione, il proprietario si è accorto perché gli è scattato l'allarme. La rapidità dell'intervento ha scongiurato danni ben più gravi. Attualmente c'è attivo un altro incendio in località Purello (Sigillo) tra Gubbio e Gaifana, sul posto stanno operando le squadre dei due distaccamenti. Ultimo aggiornamento: 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA