Milano è arrivata la neve. Stamani la città, insieme a molti altri centri e paesi della Lombardia, si è svegliata sotto un manto bianco. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo lombardo è sotto una nevicata, prima più abbondante, poi via via più incerta. Fiocchi anche a Torino e sull'arco alpino. Temperature in netto rialzo a Roma.



A Milano la neve ha imbiancato le auto posteggiate, i giardini e le aiuole. Il 118 raccomanda di prestare prudenza mentre si cammina e la Polizia Locale ricorda di mantenere le distanze dalla auto che precedono per via delle allungate distanze di frenata per via dell'asfalto viscido.



Un 34enne è morto, la scorsa notte, in un incidente stradale a Stupinigi, alle porte di Torino. Stava percorrendo viale Torino a bordo di una Fiat Panda, quando si è ribaltato forse a causa della nevicata.



L'ennesima fase di forte maltempo sull'Italia, ricorda IlMeteo.it, è dovuta al passaggio di una profonda onda depressionaria in seno alla qualche transiterà un'attiva perturbazione. Essa sarà alimentata da venti oceanici e sospinta da correnti meridionali miti e via via più umide. Il freddo preesistente, soprattutto su alcune aree del nostro Paese, contrasterà con tali correnti, provocando intense ed abbondanti nevicate, fino in pianura.



Nalle regioni nord-occidentali, prime nevicate sui rilievi alpini, sull'Appennino ligure e su quello tosco-emiliano, a quote bassissime. La neve ha subito imbiancato anche le pianure del Piemonte e della Lombardia, fortemente sia Torino che Milano, ad esclusione del mantovano, del bresciano orientale e di parte del cremonese. Attenzione perché le precipitazioni nevose si faranno sempre più intense ed abbondanti su tutti i settori alpini.



Nevicate copiose su tutti i settori alpini, specialmente quelli centrali ed orientali, con quantitativi anche superiori al mezzo metro sul Trentino Alto Adige e su tutta l'area delle Dolomiti. Nel corso della giornata, tuttavia, le nevicate inizieranno a salire di quota, sotto l'influenza delle tese e miti correnti meridionali. Attesi comunque accumuli davvero importanti.



Anche nella giornata di Sabato il maltempo nevoso insisterà sui settori alpini, specie su quelli orientali. Ma saranno ancora possibili episodi di pioggia mista a neve sulle estreme pianure del Piemonte. Domenica la situazione andrà migliorando ovunque.

