Maltempo, neve in Molise: centinaia di automobilisti bloccati di notte: «Per ore senza cibo e acqua». Neonato salvato dalla Croce Rossa

È stata una notte da incubo quella appena trascorsa per centinaia di automobilisti rimasti bloccati a causa del maltempo e della neve sulla strada tra Isernia e Campobasso all'altezza di Castelpetroso. La circolazione, mentre sulla zona nevicava abbondantemente, è rimasta paralizzata per ore, dalle 19 e fino a notte fonda, a causa dei mezzi pesanti in difficoltà e in particolare di un tir finito di traverso sulla carreggiata. Tante le auto rimaste intrappolate fino a sei ore e anche diversi pullman carichi di studenti e pendolari. Molte persone non sono riuscite a rientrare a casa e hanno dovuto dormire negli hotel della zona.

«Per ore senza cibo, senza acqua. E non potevamo nemmeno andare in bagno»

Molte le proteste arrivate soprattutto attraverso i social da quanti sono rimasti bloccati sulla strada, la Statale 17. «Siamo rimasti senza cibo, senza acqua e senza possibilità di andare in bagno», hanno raccontato alcuni di loro. «Scene da terzo mondo - è un'altra testimonianza - dopo tre ore di fila eravamo a 30 chilometri da casa, ma alla fine abbiamo dovuto dormire in un albergo stracolmo». Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Presenti anche volontari della Croce Rossa che hanno distribuito coperte e bevande calde.

Famiglia con neonato salvata dalla Croce Rossa

Attimi di paura la scorsa notte per una famiglia di turisti con un bambino di 4 mesi in viaggio sulla statale 17, sorpresa dalla nevicata nei pressi del valico di Castelpetroso (Isernia). Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa (Cri) di Isernia che hanno scortato l'auto lungo un percorso alternativo in modo da evitare che il neonato passasse la notte all'addiaccio. Il personale sanitario del Comitato di Isernia, inoltre, ha prestato le cure mediche a una 25enne a bordo di un pullman che viaggiava in direzione Campobasso, anch'esso bloccato nei pressi di Castelpetroso. La giovane era in un evidente stato di shock. «Restiamo in continuo contatto con le Forze dell'ordine, Protezione Civile e Vigili del fuoco per intervenire laddove ce ne fosse bisogno», ha dichiarato il presidente della Cri Isernia, Fabio Rea.

