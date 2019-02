Maltempo, esce di strada con l'auto: morto in un incidente a causa della neve

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grave. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, aLa vittima, unresidente a Cava Manara (Pavia), era alla guida della sua auto uscita di strada. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, ma non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. In quel momento nella zona stava nevicando: è possibile che l'uscita di strada sia stata provocata dal fondo stradale viscido. La neve è scesa copiosa per ore su Pavia e il resto della provincia. I maggiori problemi per il traffico si sono registrati proprio nella zona collinare dell'Oltrepò Pavese. Secondo le prime ricostruzioni è stato provocato dal manto stradale innevato. L'uomo ha perso il controllo della vettura che è slittata sull'asfalto innevato ed è finita in una scarpata. Il corpo senza vita del 53enne è stato recuperato dai vigili del fuoco.