Il dramma di Modigliana, il paese delle mille frane. L'appello del sindaco: «Siamo isolati, aiutateci»

A Modigliana la terra si sgretola sotto ai piedi per il maltempo. In Romagna, questo paese sull'Appennino forlivese, è quello più colpito. Non sono gli allagamenti il problema, ma le frane. Sono state oltre 70 nelle ultime ore. L'acqua, che non smette di cadere, si è infiltrata nella terra, sgretolandola come biscotti nel latte. Un dramma senza fine. Il paese è quasi isolato. Resta solo la provinciale a tenerlo unito al resto del mondo, ma la strada è minacciata da possibili frane.

L'appello del sindaco

«La situazione gravissima della frane e dei cedimenti avvenuti in tutto il territorio comunale, si è aggravata», ha fatto sapere il sindaco Jader Dardi in serata con una comunicazione destinata alla popolazione. «Modigliana in questo momento non è raggiungibile» perché «l'unica via di accesso è sottoposta a verifica per la presenza di un fronte in frana». «Il transito è autorizzato solo per i mezzi di soccorso», spiega il primo cittadino, assicurando che «gli approvvigionamenti alimentari» saranno garantiti da Prefettura, Protezione Civile e Forze dell'Ordine.

Senza elettricità e cibo razionato

L'elettricità a Modigliana arriva solo in certe zone.

