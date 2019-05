di Mario Fabbroni

DA 62 ANNI NON FACEVA COSÌ FREDDO. Erano esattamente 62 anni che sull'Italia non si abbatteva una simile ondata di freddo in piena primavera. Lo rendono noto i meteorologi di 3B Meteo, osservando che l'ultima neve a bassa quota in questa stagione risale nel nostro Paese al 5 maggio 1957. «A quei tempi - spiegano - l'Italia fu investita da una massa di aria artica che portò nevicate fino a quote basse al Centro Nord e fino a quote di bassa montagna al Sud».

Altro che prova costume. Per il momento gli italiani vestono come a gennaio e provano la resistenza di giubbotti invernali e ombrelli. Fa freddo come in pieno inverno, eppure è maggio. La prima domenica del mese delle rose è trascorsa infatti all'insegna del vortice polare, con nevicate fino a bassa quota sulle Alpi, temporali e vento forte, allerta su mezza Italia.Un turista tedesco è deceduto a Marsala, in Sicilia, mentre si preparava a un'uscita in kitesurf: l'uomo, che non aveva indossato giubbotto e caschetto di sicurezza, stava per entrare in acqua quando, a causa del forte vento, la vela del kite si è gonfiata e lo ha scaraventato con violenza contro il parabrezza di un'auto parcheggiata lungo la riva.Cinque persone, tutte di nazionalità romena e residenti nel veronese, sono finite con la loro auto nel Mincio: quattro sono state salvate, una risulta dispersa. Sempre sul Mincio, a Peschiera del Garda, un ristorante galleggiante si è staccato dagli ormeggi andando alla deriva.A Vigevano sono caduti calcinacci nel Duomo perché provocati dai fulmini che hanno colpito la struttura durante un violento temporale.Il Lago di Garda si è praticamente riversato nelle strade dopo che le raffiche di vento ad oltre 100 chilometri all'ora hanno scuffiato molte barche e costretto a sospendere i collegamenti con le isole minori e molte località costuiere. Ma tutto il Veneto è finito in ginocchio per il maltempo.La pioggia ma soprattutto il forte vento hanno sferzato Roma e tutto il litorale laziale. Un'autentica bufera si è abbattuta su Ostia, numerosi alberi sono caduti a Roma costringendo i vigili del fuoco ad oltre 120 interventi. Paura tra i residenti. Chiuso per la forti raffiche pure il Bioparco.