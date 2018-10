Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Raffiche di vento, pioggia, esondazioni e frane: in sole 24 ore, tuttaè stata colpita dalla furia del maltempo , con conseguenze molto spesso drammatiche. Sono ben nove le vittime, da Nord a Sud, degli effetti del maltempo che ha flagellato il paese . I feriti, invece, sono diverse decine.Ecco chi sono le persone, di tutte le età e di tutte le zone d'Italia, che hanno perso la vita per i drammatici effetti della furia del maltempo: - Davide Natale, 21 anni : originario di San Nicola La Strada (Caserta), Davide studiava ingegneria a Napoli. Ieri mattina, il giovane si trovava in compagnia di un amico quando, in via Claudio, un albero è caduto proprio sopra di lui. Immediatamente soccorso, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.: residente ad Arce (Frosinone), Rudy si trovava a bordo di una Smart, schiacciata da un albero caduto lungo la via Casilina, all'altezza di Castrocielo.: residente a Colfelice (Frosinone), Antonio era amico e collaboratore di Rudy e si trovava con lui a bordo della Smart. - Mario Deriu, 63 anni : originario di San Giovanni in Marignano (Rimini), questo esperto kite-surfer è stato ucciso dal vento anomalo, che lo ha spinto contro gli scogli mentre si stava esercitando a Cattolica.: residente ad Albisola Superiore, era la vedova di Michele Viano, storico presidente del Savona Calcio negli anni '70. Ieri pomeriggio, l'anziana era uscita per fare la spesa ma è rimasta travolta da un grosso pannello di lamiera che si era staccato da un tetto a causa del fortissimo vento.: originario di Padova, lavorava a Feltre e proprio qui, ieri pomeriggio, la sua automobile è stata schiacciata da un platano caduto per le forti raffiche di vento.: residente a Terracina, l'uomo è rimasto schiacciato da uno dei tanti alberi caduti per la tromba d'aria che si è abbattuta sulla cittadina del litorale pontino.non si hanno ancora notizie sull'identità di questo vigile del fuoco volontario, impegnato nei soccorsi in provincia di Bolzano e colpito da un albero caduto a San Martino in Badia.si tratta di una donna di Dimaro, la cui abitazione è stata completamente investita da una frana e travolta dal miscuglio di rocce e fango. Fino a ieri sera era considerata dispersa, ma all'alba è stato rinvenuto il corpo.