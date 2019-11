Maltempo, l'Italia trema: in arrivo altre forti piogge da oggi a domenica

In arrivo una nuova ondata di maltempo sull'Italia che durerà fino a tutto il week end. Ancora una volta saranno possibili precipitazioni molto abbondanti, anche temporalesche, con il rischio di potenziali situazioni di criticità, non solo per le piogge ma anche per i forti venti. La previsione degli esperti di Meteo Expert non lascia presagire nulla di buono, specie per le altre zone d'Italia (Matera in testa) che sono già state flagellate dal maltempo. Oggi ad esempio è una giornata contrassegnata dall'allerta rossa e arancione in molte regioni dello stivale . «Sono ben 5 le perturbazioni giunte dall'inizio del mese e altre sono previste in arrivo dall'Atlantico nei prossimi giorni», spiegano i meteorologi, precisando che tra oggi e venerdì arriverà sull'Italia la perturbazione numero 6. «Direttamente coinvolte saranno le regioni settentrionali, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche, a partire dal pomeriggio di giovedì e dal settore di Nordovest», precisano gli esperti aggiungendo che, «nel settore alpino e prealpino si attendono copiose nevicate, anche a quote di bassa collina nel settore occidentale tra stasera e venerdì mattina». «La situazione - concludono i meteorologici - resterà compromessa fino a tutto il prossimo fine settimana poiché lo spostamento verso levante della perturbazione numero 6 sarà piuttosto lento». Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

