Maltempo in Versilia: gli stabilimenti balneari devastati dal nubifragio

(LaPresse) Forte ondata di maltempo tra il Levante e la Versilia: nubifragi e temporali si sono abbattuti soprattutto sulla costa, devastando gli stabilimenti balneari. "Quanto avvenuto oggi sulla costa Ligure di Levante fino a tutta la Versilia ci lascia sgomenti e purtroppo impotenti. Sentire i nostri colleghi piangere per aver visto in pochi minuti spazzare via dalla forza rabbiosa del vento la loro attività fa molto male, soprattutto a chi come me ha avuto lo stabilimento distrutto dalla forza del Mare nel 2018", dice il presidente di Assobalneari Italia Federturismo Confindustria, Fabrizio Licordari, attaccando anche l'ultimo provvedimento del governo sul ddl concorrenza. In totale in Toscana due persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite. Segnalati alberi caduti, allagamenti e stabilimenti balneari danneggiati in Versilia, lungo il litorale pisano e livornese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 19:31

