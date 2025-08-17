Maltempo, domenica da incubo: temporali e grandine anche al Sud, allerta della Protezione Civile in 8 regioni. Ecco dove

di Redazione web

Maltempo, sarà una domenica 17 agosto da incubo in molte regioni con un'allerta meteo estesa secondo la Protezione Civile. La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota, in lieve indebolimento nella giornata di oggi, continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in particolare sulle regioni meridionali del nostro Paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Allerta meteo per maltempo: le regioni coinvolte

L’avviso prevede dal pomeriggio di ieri precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori occidentali, e il persistere di tali fenomeni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi domenica 17 agosto 2025 allerta gialla sull’Umbria, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, su Campania, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.

Ultimo aggiornamento: domenica 17 agosto 2025, 08:12