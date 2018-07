Fulmine colpisce la sala operativa del 112 di emergenza: servizi in tilt

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PALMANOVA (Udine) - Durante unnella zona diun fulmine ha colpito l’edificio dove sono collocate le, dell’e dellaAnche se tutti i meccanismi di protezione elettrica hanno fatto quanto dovuto, proteggendo le apparecchiature telefoniche e informatiche, che non hanno riscontrato danni, c’è stata una mini interruzione di corrente che ha coinvolto tutti i computer dell’ultimo piano. Sono state prontamente attivate le procedure di, commutando le, per tutto il tempo necessario alla ripartenza e al controllo dei computer.Le sale operative del Nue 112 gestiscono tutte leper gli ex numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118. Dopo circa 30 minuti, una volta completati i controlli, le centrali sono tornate alla normale operatività. Non c’è stata, comunque, alcuna interruzione di servizio, anche se, durante la fase di ripartenza si è rilevato qualche