Frana per il maltempo, panico a Ischia: auto trascinate in mare, un uomo salvato e tirato fuori dal fango

Frana per il maltempo a Ischia, paura a Casamicciola Terme. Questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice: la frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare.

Carabinieri e Protezione Civile sono sul posto: per il momento nessun ferito né danni alle abitazioni. Un uomo, che si trovava a bordo di un'auto che è finita in mare dopo essere stata travolta dal fango, è stato soccorso e salvato dai soccorritori, Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco. L'uomo è cosciente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 08:25

