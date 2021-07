Maltempo: forti temporali nel weekend, l'allerta gialla della Protezione civile. ECCO DOVE

Italia spezzata in due dal punto di vista climatico. Mentre in gran parte d'Italia ci si appresta a vivere un weekend di fuoco con il boom di calore che porterà le temperature sopra i 40 gradi nei centri abitati, al nord Italia sarà il maltempo a regnare.

Una perturbazione atlantica durante il fine settimana colpirà gran parte delle regioni settentrionali dell'Italia con temporali di forte intensità. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

Da domani le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno Piemonte, Lombardia e Trentino. Previsti rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta gialla in Piemonte, Trentino e su buona parte della Lombardia per rischio idrogeologico.

