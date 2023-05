​Maltempo in Emilia Romagna: strade allagate e famiglie sfollate. Scuole chiuse, treni in tilt, arriva l'esercito

Paura in Emilia Romagna a causa del maltempo. Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Gli allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti. E la situazione meteo non sembra migliorare.

ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA, LA GIORNATA IN DIRETTA

Inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana. Non ha smesso di piovere per tutta la notte e l'allerta per i fiumi in piena prosegue in

Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. Si è ampliata la zona allagata per la rottura

dell'argine del Sillaro a Conselice, in provincia di Ravenna, e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l'esondazione del Lamone in località Boncellino.

Scuole chiuse

Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Famiglie sono state evacuate già dalla serata ieri e si stanno valutando altre situazioni: i sindaci consigliano nelle aree più a rischio di non muoversi in auto e di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni.

L'accoglienza degli sfollati

A Conselice l'accoglienza è stata organizzata al Palazzetto dello Sport: «Ricordo che chiunque può portarsi al Palazzetto dello sport ed è bene che porti con sè una coperta», avvisa la sindaca Paola Pula. Nel Ravennate le due situazioni più critiche sono quelle del Lamone e del Montone nelle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco, Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Ponti chiusi anche nel Modenese, mentre la Statale della Futa, in Appennino, è stata chiusa a Loiano per frana. Chiuse anche diverse provinciali nel Bolognese. Sempre per una frana che ha provocato la rottura della tubazione principale, l'erogazione del gas è stata interrotta in tutta

Predappio Alta.

Treni in tilt

A causa del maltempo è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone dell' Emilia-Romagna: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, spiegano delle Ferrovie dello Stato, è stata resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione.

Arriva l'esercito

Nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è di codice rosso l'allerta diramata - casa per casa - dalla Protezione civile. Esondazioni anche in pieno centro a Bologna e a Imola con abitazioni e negozi allagati. Frane nell'appennino romagnolo e bolognese. Treni bloccati sulle linee da Bologna a Rimini, con pesanti conseguenze per tutta la dorsale adriatica, Ravenna e Ferrara. Molti comuni romagnoli hanno deciso di chiudere le scuole. E in aiuto dei vigili del fuoco e della protezione civile è stato richiesto l'intervento dell'esercito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 09:05

