Alluvione Emilia, le vittime salgono a 15: trovato il cadavere di un uomo, Fiorenzo era scomparso da sei giorni

Sono in corso le operazioni di recupero e identificazione, da parte dei sommozzatori dei carabinieri, di un cadavere ritrovato nel pomeriggio nelle campagne di Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Si ritiene possa trattarsi di un 68enne di Fusignano di cui era stata segnalata la scomparsa il 17 maggio.

Maltempo in Emilia Romagna: sale a 15 il numero delle vittime

Sale così a quindici il numero delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.

È stato individuato oggi dai Subacquei dei carabinieri il cadavere della persona dispersa da sei giorni. Il corpo rinvenuto è quello di Fiorenzo Sangiorgi. Il bilancio finale delle vittime dell'alluvione in provincia di Ravenna sale a 7 morti.

Le Forze dell'Ordine e i volontari della protezione civile hanno completato oggi - secondo un piano predisposto dal Centro Operativo Comunale di Faenza nell'ambito delle coordinate tracciate dal Centro Coordinamento

Soccorsi della Prefettura - le attività di rintraccio di tutte le persone di cui non si avevano notizie, al cui esito non si sono registrati ulteriori dispersi». A dare la notizia è la Prefettura di Ravenna che spiega come «le persone attualmente evacuate sono 17.066; di queste sono accolte ben 2.487 persone presso i centri di accoglienza istituiti dai Comuni nei palazzetti, nelle scuole e in altre strutture».

