​Maltempo in Emilia Romagna, un morto e una casa crollata nel bolognese. Centinaia di sfollati, treni fermi e scuole chiuse

Tragedia in Emilia Romagna a causa del maltempo. Un uomo è morto, travolto dalla forza dell'acqua mentre si trovava in bicicletta e una casa è crollata nel bolognese.

Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. E gli aiuti iniziano a giungere da tutta Italia. Dopo quasi 48 ore di pioggia senza sosta, la situazione è sempre più critica.

ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA, LA GIORNATA IN DIRETTA

Gli allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti. E la situazione meteo non sembra migliorare.

A farne le spese è stato un uomo di 80 anni. L'anziano è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio, a Castel Bolognese in provincia di Ravenna, travolto dalle acque del Senio esondato. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese.

Mentre a Fontanelice, in provincia di Bologna, sono iniziate le ricerche di una persona a causa del crollo di un'abitazione.

Casa crollata nel bolognese

Un intervento dei vigili del fuoco a Fontanelice si sta svolgendo - in questi momenti concitati - per il crollo di un'abitazione a causa di uno smottamento. È possibile che una persona sia coinvolta. È stato inviato un modulo operativo assetto Usar Light dalla Toscana. Sul posto anche un elicottero del Reparto volo di Bologna. Le operazioni di soccorso sono in atto.

La situazione

Dopo 48 ore di pioggia battente, sono state inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana. Non ha smesso di piovere per tutta la notte e l'allerta per i fiumi in piena è sempre più alta.

Con il passare dei minuti, si amplia sempre di più la zona allagata per la rottura dell'argine del Sillaro a Conselice, in provincia di Ravenna, e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l'esondazione del Lamone in località Boncellino.

Scuole chiuse

Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Famiglie sono state evacuate già dalla serata ieri e si stanno valutando altre situazioni: i sindaci consigliano nelle aree più a rischio di non muoversi in auto e di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni.

L'accoglienza degli sfollati

A Conselice l'accoglienza è stata organizzata al Palazzetto dello Sport: «Ricordo che chiunque può portarsi al Palazzetto dello sport ed è bene che porti con sè una coperta», avvisa la sindaca Paola Pula. Nel Ravennate le due situazioni più critiche sono quelle del Lamone e del Montone nelle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco, Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Ponti chiusi anche nel Modenese, mentre la Statale della Futa, in Appennino, è stata chiusa a Loiano per frana. Chiuse anche diverse provinciali nel Bolognese. Sempre per una frana che ha provocato la rottura della tubazione principale, l'erogazione del gas è stata interrotta in tutta

Predappio Alta.

Treni in tilt

A causa del maltempo è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone dell' Emilia-Romagna: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, spiegano delle Ferrovie dello Stato, è stata resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione.

Arriva l'esercito

Nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è di codice rosso l'allerta diramata - casa per casa - dalla Protezione civile. Esondazioni anche in pieno centro a Bologna e a Imola con abitazioni e negozi allagati. Frane nell'appennino romagnolo e bolognese. Treni bloccati sulle linee da Bologna a Rimini, con pesanti conseguenze per tutta la dorsale adriatica, Ravenna e Ferrara. Molti comuni romagnoli hanno deciso di chiudere le scuole. E in aiuto dei vigili del fuoco e della protezione civile è stato richiesto l'intervento dell'esercito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 10:46

