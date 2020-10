Maltempo, crolla un ponte in Valtrebbia nel Piacentino

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 18:07

Il Ponte Lenzino di Corte Brugnatella, sulla strada statale 45, in Alta Valtrebbia, nel Piacentino, è crollato oggi pomeriggio, attorno alle 15.30. L'intera campata centrale, come si vede nella foto, si è sbriciolata.Ora, la strada che collega Piacenza a Genova è chiusa. A gennaio il ponte era stato soggetto a parziali interventi di messa in sicurezza. A causare il crollo potrebbe essere stata la piena del fiume Trebbia in corso in queste ore.