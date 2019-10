Maltempo, tre dispersi nell'Alessandrino e 130 sfollati. Riattivati treni Genova-Milano e Genova-Torino

Tre persone risultano disperse nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani a Mornese, Comune di circa 700 abitanti nell'alto Monferrato, e di un tassista nella zona di Arquata. Partito ieri sera da Genova, per condurre un rappresentante inglese in un golf club di Serravalle, sarebbe stato travolto dall'acqua dei numerosi rii esondati nella zona. Il cliente è stato invece ritrovato e sta bene.



È stata riattivata a partire dalle 6 la circolazione sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino, interessate dal forte maltempo. Lo riferisce Rfi, precisando che sulla Genova-Milano i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, e è prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza. Rfi segnala inoltre che sulla Genova-Torino i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. Al momento è prevista una riduzione dei viaggi, con la cancellazione dei treni della relazione Alessandria-Arquata. Rimane poi interrotta la circolazione sulla Genova-Acqui tra Ovada e Campoligure, dove è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada. Le squadre tecniche di Rfi, composte da oltre 60 tecnici, sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza dell'infrastruttura. Il programma dei treni in circolazione è consultabile su Trenitalia.com.

Martedì 22 Ottobre 2019, 08:05

