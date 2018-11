Maltempo choc, donna uccisa da un fulmine davanti al marito

Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Choc in. Stavaquando è statache l'ha uccisa. Tragedia nel pomeriggio in località, nel Sud ovest dell'Isola.Da quanto si apprende la donna, di circa 60 anni, si trovava con il marito in un percorso naturalistico nonostante il. Improvvisamente un fulmine l'ha centrata, scaraventandola a terra. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri, ma per lei non c'è stato nulla da fare.