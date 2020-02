Maltempo, uomo morto schiacciato da un albero abbattuto dal vento

Giovedì 6 Febbraio 2020, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 65 anni ha perso la vita a Cava de' Tirreni in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. L'anziano, da quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggia piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Per l'uomo, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dè Tirreni.