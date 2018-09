Bomba d'acqua su Napoli: strade allagate e due voli dirottati

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una bomba d'acqua su Napoli ed e subito il caos. Strade allagate e diasgi in tutta la città, dal centro alla periferia. In via Nuova Poggioreale, ad esempio, la carreggiata s'è trasformata in un fiume in piena, con il flusso d’acqua che ha ricoperto quasi del tutto le ruote delle auto in sosta rendendo difficile il passaggio pedonale e portando con sé una grande quantità di rifiuti.Anche il traffico veicolare, proprio per la forte pioggia e per la strada impraticabile, ha subito diversi rallentamenti in tutte le direzioni di marcia.Ancora, una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno. A volare via, secondo quanto si apprende, è stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell'Air Atitech, nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un'altra parte della guaina è invece precipitata su alcune automobili parcheggiate nei pressi della palazzina, danneggiandole lievemente. L'edificio, dopo le verifiche tecniche eseguite dai vigili del fuoco, è risultato agibile.Due voli diretti a Capodichino, provenienti da Malpensa e Parigi, sono stati dirottati a Bari. Non è escluso che possano tornare con i passeggeri a Napoli. L'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile regionale resterà in vigore fino alle 20 di oggi.