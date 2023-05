Maltempo, enorme masso si abbatte sulla statale: l'auto salva per pochi centimetri, illesi quattro giovani a bordo

di Redazione web

Tragedia sfiorata stanotte sulla Ss38, dove un enorme masso si è abbattuto sulla strada statale proprio mentre stava transitando un'automobile. La macchina è stata sfiorata per pochi centimetri, e i quattro occupanti - tutti giovanissimi - sono rimasti illesi. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in val Venosta, tra Laces e Coldrano.

Alluvione Emilia Romagna, gli sfollati sono 36mila, oggi a Forlì atterra Giorgia Meloni. Modello Covid per aiutare le aziende

Alluvione in Emilia Romagna, ora è incubo frane: «Terreni carichi di acqua». L'allarme choc del Cnr

Maltempo , enorme masso sfiora un'auto sulla statale

La Ss38, come anche la vicina ciclabile e i sentieri sono stati chiusi. Il traffico, già molto intenso per il ponte dell'Ascensione in Germania e Austria, viene deviato per la strada provinciale 90. Il distacco, con ogni probabilità, è stato causato dalle intense piogge dei giorni scorsi. Sul posto si trovano ora i geologi della Provincia di Bolzano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA