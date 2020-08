Il maltempo ha colpito il bellunese provocando danni a tetti, comignoli, frane e caduta alberi. In varie località sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza quanto danneggiato ed in particolare a Caprile per un movimento franoso che ha interessato la SP 641 tra Sottoguda e Malga Ciapela al km 21 in zona Marmolada.

Tra gli altri interventi di rilievo quelli che hanno visto squadre dei Vigili del fuoco impegnati a Venas di Cadore per lo scoperchiamento di due abitazione.



FRANE IN VALTELLINA

Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, ha costretto oggi pomeriggio sino a sera i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio a effettuare una raffica di interventi nell'arco di una sola ora. Sono state complessivamente una trentina le uscite per alberi caduti, allagamenti e piccole frane. La zona più colpita è stata la Valchiavenna con l'allagamento di un sottopasso a Verceia (Sondrio) lungo la statale 36 dello Spluga con traffico deviato su viabilità alternativa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 23:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA