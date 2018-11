Distrutti i boschi della Val Visdende: un drone mostra la tragedia

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VENEZIA - La forza del vento che si è abbattuta sul veneto il 29 ottobre non ha purtroppo risparmiato i luoghi magici delle Dolomiti, e tra questi la Val Visdende, uno dei gioielli del Veneto, una valle incantata considerata una delle più belle valli del mondo. Uno dei pochi residenti nella valle, Gerry de Zolt, ha realizzato un video che strappa il cuore, realizzato facendo alzare in volo un drone. Dall'alto si vede la devastazione, i boschi distrutti, i grandi alberi atterrati, rovinati giù come grissini, segati dalla forza della natura.