Maltempo, allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse in cinque province. Caos treni

Allerta meteo rossa in Sicilia orientale, gialla in Sicilia occidentale: il maltempo mette in ginocchio l'isola, con i sindaci di ben cinque province che hanno ordinato la chiusura delle scuole. Inizialmente si era parlato di un disperso per colpa del maltempo, un anziano di 81 anni di Licata, scomparso durante la bomba d'acqua: secondo i carabinieri però si sarebbe suicidato lanciandosi nel fiume.



Leggi anche > Sciopero 25 ottobre: stop a treni e aerei, Roma a rischio paralisi



Scuole chiuse a Catania, ma anche Siracusa, Noto, Modica e Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, nelle Eolie, a Canicattì, Palma di Montechiaro e Naro. Scuola e chiuse anche a Enna, Leonforte e Troina. A Catania sospese tutte le attività didattiche. in Sicilia orientale, gialla in Sicilia occidentale: il maltempo mette in ginocchio l'isola, con i sindaci di ben cinque province che hanno ordinato la chiusura delle scuole. Inizialmente si era parlato di un disperso per colpa del maltempo, un anziano di 81 anni di Licata, scomparso durante la bomba d'acqua: secondo i carabinieri però si sarebbe suicidato lanciandosi nel fiume.Scuole chiuse a Catania, ma anche Siracusa, Noto, Modica e Acicastello, Viagrande, Bronte, Acicatena, Palazzolo Acreide, Gela, Milazzo, nelle Eolie, a Canicattì, Palma di Montechiaro e Naro. Scuola e chiuse anche a Enna, Leonforte e Troina. A Catania sospese tutte le attività didattiche.

In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi «e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì è sospesa. Inoltre, a causa dei danni dovuti al maltempo, la linea Palermo - Trapani, interrotta dalle 19 di ieri, rimarrà chiusa fino alle 12 di oggi». Lo rende noto Rfi.



Programmato un servizio sostitutivo con bus nelle stazioni di Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. «Il servizio sarà attivato compatibilmente all'evolversi delle condizioni metereologiche. Le squadre di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), composte da oltre 60 addetti, sono al lavoro ininterrottamente da questa notte per presidiare le linee interessate dall'interruzione», dice Rfi.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA