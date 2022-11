Maltempo, previsioni: allerta meteo per 18 regioni, piogge e venti forti

di Redazione web

Maltempo, è allerta meteo in quasi tutta la Penisola. Arrivano piogge e temporali sull'Italia, a partire dalle regioni settentrionali e successivamente in estensione sul resto del paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che coinvolge 18 regioni: per Lombardia e Friuli Venezia Giulia l'allerta è arancione, per tutte le altre gialla.

MALTEMPO:ALLERTA PER 18 REGIONI, ARRIVANO PIOGGE SULL'ITALIA

L'avviso prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento - su Piemonte Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Dalla mattinata di venerdì i fenomeni interesseranno Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici.

Attesi, inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha dunque valutato una allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia e gialla nella Provincia Autonoma di Trento, in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e su settori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.

