Maltempo, allerta meteo gialla in sette regioni: weekend con l'ombrello, temporali, neve e freddo

Fine settimana con l'ombrello. Un'ondata di maltempo si abbatte da venerdì e per tutto il weekend sull'Italia. Particolarmente colpite sette regioni dove per oggi la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla. Si tratta di Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio, Lombardia e Umbria.

🔔🟡 #AllertaGIALLA meteo-idro venerdì #14aprile in sette regioni.

🔎 Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta sul tuo territorio 👉 https://t.co/mE6sFKPdqY#protezionecivile pic.twitter.com/eUZ8MiqMzP — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) April 13, 2023

Le previsioni

Secondo gli esperti di 3BMeteo la perturbazione giunta in queste ore al Nord Italia sfilerà nel corso di domani verso sud e darà luogo a condizioni di instabilità al Nordest, sulle regioni adriatiche e al Meridione. Sarà sospinta da un carico di aria fredda che farà abbassare le temperature fin sulle regioni meridionali, dove la neve tornerà ad imbiancare l'Appennino. Al seguito della perturbazione giungeranno nuovi fronti provenienti dall'Europa nordoccidentale che alimenteranno un'area depressionaria intorno all'Italia, responsabile di tempo spesso instabile almeno fino alla fine della settimana. Una di queste è attesa già sabato e sarà destinata soprattutto alle regioni del Centro-Sud, dove si attarderà almeno fino a domenica, pilotata da un vortice che andrà ad isolarsi proprio in corrispondenza delle nostre regioni centro-meridionali.

Ecco nel dettaglio il tempo previsto fino al weekend:

METEO VENERDI'. Al Nord ampie schiarite sin dal mattino su Nordovest, Lombardia ed ovest Emilia, ancora instabile su tratti del Nordest con rovesci su est Veneto, Friuli VG e Romagna e con neve dai 1000m. Con il passare delle ore fenomeni in attenuazione e maggiori schiarite in arrivo da ovest, ma verso sera nubi in aumento sulle Alpi occidentali con ripresa di deboli nevicate dai 1000m sui confini francesi. Al Centro schiarite sulle regioni tirreniche, ampie sulle coste, inizialmente instabile su Marche ed Umbria con piogge e rovesci in estensione in giornata all'Abruzzo e con neve sull'Appennino dai 1500m circa. Al Sud piogge in graduale intensificazione su Campania e Calabria tirrenica, anche con qualche temporale. Nel corso della giornata nubi e rovesci sparsi si estenderanno fino all'alta Puglia, attenuandosi sul versante tirrenico dove subentreranno maggiori aperture. Più soleggiato e asciutto su resto della Puglia, versanti ionici ed isole maggiori. Temperature in ripresa al Nord, in calo al Sud.

METEO SABATO. Al Nord nuvoloso su Alpi occidentali e Liguria con piogge in arrivo e neve dai 1300/1500m, qualche pioggia nel pomeriggio anche su ovest Piemonte e debole neve in estensione alle Alpi centro-orientali. Maggiori aperture sulla Val Padana centro-orientale, entro sera anche su tutto il Nordovest. Al Centro instabile già dal mattino sulle regioni tirreniche con piogge e temporali a tratti anche di forte intensità e accompagnati da locali grandinate. In giornata fenomeni in estensione fino alle coste adriatiche, seppur più deboli e in attenuazione in serata. Neve dai 1300/1500m. Al Sud rovesci al mattino sulla Campania, specie settentrionale, altrove più soleggiato. Con il passare delle ore fenomeni in intensificazione su tutto il versante tirrenico, anche con temporali, in estensione alla Lucania e la sera alla Puglia. Neve dai 1400/1600m. Qualche rovescio fin sul Messinese. In Sardegna variabile con rovesci intermittenti alternati a schiarite. Temperature in lieve calo.

METEO DOMENICA. Al Nord nubi sparse e schiarite, anche ampie al mattino, al pomeriggio qualche rovescio o temporale su Prealpi e Appennino Emiliano, in sconfinamento entro sera alle adiacenti zone di pianura. Al Centro schiarite al mattino sulle tirreniche, già instabile sul versante adriatico con piogge e rovesci anche temporaleschi che diverranno più intensi in Abruzzo, in estensione fino al versante tirrenico, seppur più attenuati. Neve dai 1200/1400m. Al Sud tempo diffusamente instabile con piogge e rovesci anche temporaleschi, localmente intensi, specie tra settori ionici ed adriatici. Instabile anche in Sicilia e temporaneamente in Sardegna. Temperature in calo al Sud.

