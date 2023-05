Maltempo in gran parte dell'Italia: piogge e temporali, allerta in 13 Regioni. Le previsioni: maggio come novembre

di Redazione Web

Il maltempo sferza mezza Italia, con allerta gialla e rossa in più di una Regione, in particolare in Emilia Romagna, già colpita qualche giorno fa da un'alluvione. Ieri la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato per oggi un'allerta rossa a Bologna, sia in pianura che in collina, e in tutta la Romagna: si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica.

Tutte le Regioni coinvolte

Per la giornata di oggi è stata valutata l'allerta rossa e arancione su buona parte dell'Emilia-Romagna e allerta gialla su alcune aree dell'Emilia-Romagna, su Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Abruzzo, Marche, parte di Sicilia, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano. Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.



L'avviso prevede dalla serata di ieri precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Lombardia, in estensione a Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Trento. Dal primo mattino di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta rossa in Emilia Romagna

Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare/montano centro-orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e collina bolognese è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio. Il Comune di Bologna mantiene pertanto attivo il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, previsto in casi di emergenza, presso il Comando della Polizia locale in via Ferrari. La Polizia locale attiverà servizi di vigilanza nei punti critici della città.



Anche i tecnici della Città metropolitana manterranno sotto osservazione i punti più critici delle strade provinciali già duramente danneggiate dal maltempo dei giorni scorsi.

Le previsioni: maggio come novembre

Maggio come novembre: sta per iniziare una fase dal sapore quasi autunnale con piogge e temperature massime spesso inferiori ai 20øC, «un maggio che si travestirà da novembre» ben diverso da quello dello scorso anno in cui, proprio in questi giorni, iniziava una lunghissima fase rovente durata fino a settembre, dice Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. «Sembra che il tempo ci voglia aiutare ad alleviare il problema della siccità nei prossimi 10 giorni - osserva - Da stasera scenderanno piogge lente e diffuse e con un tasso di infiltrazione maggiore rispetto ai temporali forti di ieri».



Un altro ciclone nord atlantico entrerà in Italia dal Nord-Ovest, mentre qualche fenomeno residuo interesserà Sicilia e Calabria per un precedente ciclone in spostamento verso la Libia. Per iLMeteo.it, la tendenza sarà così almeno fino al 18 maggio, il weekend sarà caratterizzato da un nuovo ciclone. «Nella giornata del 10 maggio - aggiunge Tedici - sono attese precipitazioni diffuse su gran parte del paese, con i fenomeni più intensi tra Emilia Romagna e alte Marche dove le piogge spesso cadranno su zone altamente vulnerabili dopo l'alluvione del 2-3 maggio. Giovedì e venerdì - continua - le piogge cadranno ancora diffuse al Centro-Nord, mentre al Sud potremo assistere ad un parziale miglioramento; al meridione avremo anche una temporanea risalita delle temperature, che resteranno invece spesso sotto i 20 gradi di massima sul resto del territorio: questo mix di pioggia e fresco ci farà tornare indietro nel tempo, almeno di 6 mesi, a novembre, con impermeabili e ombrelli aperti».



Nel dettaglio: Martedì 9. Al nord: peggioramento dal tardo pomeriggio con piogge e temporali ad iniziare dal Nord-Ovest. Al centro: qualche pioggia sulle tirreniche. Al sud: piogge diffuse in Sicilia al mattino poi verso le regioni peninsulari. Mercoledì 10. Al nord: maltempo e crollo termico. Al centro: maltempo. Al sud: piogge diffuse. Giovedì 11. Al nord: maltempo al Nord-Est, variabile altrove. Al centro: nuvoloso con piogge sparse. Al sud: parziale miglioramento, a tratti soleggiato. Tendenza: ancora piogge e temperature sotto la media del periodo almeno fino al 18 maggio, weekend con un nuovo ciclone.

