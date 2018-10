Le previsioni per la giornata Al Nord maltempo con piogge e temporali anche forti su Liguria, Lombardia e Triveneto. Qualche timida apertura al Nordovest. Temperature in discesa, massime tra 14 e 17. Al Centro diffusa instabilità su Sardegna, tirreniche e Umbria con piogge e temporali anche forti, fenomeni più sporadici lungo l'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Sud peggioramento con piogge e temporali in arrivo soprattutto sulle zone peninsulari, più frequenti in Campania. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 22.



In Friuli Dissesti idrogeologici si stanno registrando in queste ore in Friuli, nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris, a causa delle forti piogge. Alla centrale operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, sono giunte anche segnalazioni di caduta alberi a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine), per il forte vento. A causa dell'ondata di maltempo prevista per queste ore sulla regione, ieri la Protezione civile del Fvg aveva diramato un'allerta meteo rossa fino a martedì per rischio idrogeologico.

Cortina, smottamenti L'intensa pioggia che da ieri pomeriggio sta cadendo sul territorio bellunese ha creato uno smottamento di terra a Cortina, in località Fiames, dove verso le 7 la strada 51 è stata chiusa per circa mezz'ora. I Vigili del fuoco hanno provvedito alla rimozione del materiale mentre la polizia stradale ha gestito la viabilità. Un'altra piccola frana in Alto Agordino mentre a Limana si è registrato lo scoperchiamento di un edificio.

Strade chiuse tra Liguria e Lombardia A causa del maltempo che sta interessando la Penisola sono in corso limitazioni al transito su alcune strade statali. In Liguria è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 1 «Via Aurelia» ad Arenzano (km 547). Il percorso alternativo, segnalato sul posto, prevede la percorrenza dell'autostrada A12. In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino al confine di stato. Sempre sulla statale 36 è stata riaperta la bretella in località Gallivaggio, chiusa nella notte in via precauzionale. Inoltre è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 38 «dello Stelvio» a causa di forti nevicate a Bormio.

Un weekend disu tutta l'Italia. Nubifragi e venti fino a 100 km orari da Nord a Sud, ma le maggiori criticità si stanno verificando in veneto e su buona parte del Friuli. Allerta arancione anche a Genova, con disagi e strade chiuse anche in Lombardia.Si è insediata stamani, ed è operativa nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, la speciale Unità di Crisi istituita dal Presidente del Veneto Luca Zaia e coordinata dall'assessore Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto l'andamento dell'ondata di maltempo e di assumere le eventuali decisioni necessarie. Ne fanno parte tutti gli Enti e le strutture coinvolte in caso di eventuali crisi, tra cui i Prefetti della regione, i Vigili del Fuoco, l'Anci e l'Upi, i Consorzi di Bonifica, Anas, Veneto Strade, Enel, Terna, il Centro Regionale Urgenza Emergenza della sanità, dirigenti e tecnici di tutte le Direzioni regionali interessate.